Ex arbitro Russo: "Valeri non fa sconti dal punto di vista disciplinare"

Nel corso di 'Radio Goal', è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli l’ex arbitro Carmine Russo: "Conosco bene Paolo Valeri, abbiamo condiviso la carriera. Nel 2018 è stato designato come VAR di diverse partite del Mondiale. E' un arbitro esperto, con la giusta personalità per dirigere partite di vertice come questa tra Napoli e Milan. Arriva a questa designazione dopo partite arbitrate molto bene sia in Serie A che Serie B, oltre a Portogallo-Spagna. Non fa sconti dal punto di vista disciplinare, ha un'ottima gestione tecnica della partita, è bravo nella concessione della norma del vantaggio".