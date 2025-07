Ex ct Uruguay su Olivera: "In passato ha sofferto, ora sta ottenendo il successo che merita"

L'ex commissario tecnico dell'Uruguay, Fabian Coito, ha rilasciato un'intervista esclusiva a TuttoMercatoWeb Parlando anche del terzino sinistro del Napoli Mathias Olivera dopo averlo allenato con la Nazionale uruguaiana: "I primi ricordi che ho di Mathias sono simili a quelli di Darwin, in questo caso non per un infortunio ma per il suo vincolo con l'ex club, il Nacional. Ha sofferto molto quando è sbarcato in Europa, almeno inizialmente, mentre ora sta ottenendo il successo che merita. E' un giocatore con un carattere, una personalità e una forza impressionanti. Ha un gran mancino e soprattutto è un vincente nato. Che tipo che è, gli voglio bene anche se non lo vedo da tanto tempo".

Sull'ipotesi di Darwin Nunez al Napoli: "Lo vedrei bene al Napoli e in Italia. Al Liverpool ha avuto grandi momenti. Ma lui ha bisogno di spazio, di transizioni. Non è un giocatore che ha nella sua testa l'indole naturale verso la tattica. Fa le cose in base a quello che sente al momento. Quindi con Conte si potrebbe completare e trovare benissimo per fare la differenza, è perfetto per lui. Darwin e Lukaku assieme, è possibile? Non ne ho alcun dubbio: certo che sì. Si potrebbero completare a vicenda".