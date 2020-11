Ex dg FIGC: "Incredibile anche Tavecchio parla del caso Juve-Napoli"

Antonello Valentini, ex dg della Figc è intervenuto a Radio Punto Nuovo, nel corso di 'Punto Nuovo Sport Show': "Roba da sbellicarsi dalle risate, sul caso Juventus-Napoli si è messo a parlare anche Carlo Tavecchio che si è esibito in dichiarazioni mirabolanti. Dopo quello che ha fatto, dovrebbe esser messo da parte: l'unico presidente della Federcalcio ad avere sei mesi di squalifica per razzismo. Ricordo la gaffe sui disabili, sulle donne e così via. Continuano a parlare sul caso anche i giudici del Coni, una cosa incredibile. Campagna stampa su Juventus-Napoli? Non capisco perché non sia stato ricusato dal Napoli? Si è esposto violando l'articolo 22, la mia denuncia pubblica riguarda il metodo. Sandulli non può parlare delle cause in corso: non entro nel merito.

Nazionale? Ho fatto 27 anni con l'Italia, sempre fantastico stare dentro. Quello della Nazionale è sempre stato un gruppo coeso, come nel 2006. Nel '96 ero a Sarajevo con la Nazionale, con i cecchini sui tetti delle case. Perdemmo quella gara, fu l'ultima di Arrigo Sacchi. Mancini uomo giusto per vincere? Dipenderà dalla voglia che ha di cimentarsi ancora con la Nazionale. Molti allenatori gradiscono di più di stare sul campo tutti i giorni. La Federazione non trattiene mai nessuno. Credo che Mancini stia facendo un ottimo lavoro, anche se la Nazionale è ancora un cantiere aperto. Mancini deve guardarsi allo specchio e decidere cosa deve fare da grande. Europei di quest'anno, Mondiali ed Europei successivi sia un periodo congruo per provare a vincere qualcosa" .