Ex dg FIGC: "Si deve fare ogni sforzo per finire la stagione! Si studiano 3-4 soluzioni..."

Antonelli Valentini, ex direttore generale della FIGC, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal' in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Si deve fare ogni sforzo possibile per portare a termine la stagione agonistica, riuscendo a vincere la sfida su tre fronti da conciliare. Anzitutto i campionati nazionali, poi le coppe europee e poi le nazionali. Adesso bisogna capire se si tornerà a giocare e questo devono deciderlo medici ed esperti. Bisogna tenere i piedi per terra. La FIGC ha il dovere di preparare 3-4 opzioni alternative, 3-4 date per la ripresa. Questi tre elementi, cominciando dai campionati nazionali, potranno andare tranquillamente avanti a giugno e luglio".