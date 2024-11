Ex DG Roma: "Vi do il mio pronostico per Napoli-Roma. Ranieri? Farà una cosa"

L’ex direttore generale della Roma scudettata nel 2000-2001 Fabrizio Lucchesi ha rilasciato alcune dichiarazioni a Kiss Kiss Napoli. Ecco le sue impressioni sulla partita tra il Napoli ed i giallorossi in programma domenica pomeriggio allo stadio “Diego Armando Maradona”:

Domenica Napoli-Roma allo stadio “Diego Armando Maradona”, che gara ti aspetti? “Mi aspetto una bella partita, col Napoli che vuole dare continuità a questo bel percorso, ma una Roma che non si può permettere di perdere e deve cominciare a macinare punti”.

Quest’anno i giallorossi sono in grande difficoltà con tanti cambi in panchina, noti analogie con la stagione scorsa del Napoli? “Quando le stagioni nascono brutte così le analogie ci sono. Quella del Napoli aveva maggiore rilevanza perché venivano dallo scudetto, ma bravi presidente e Conte a ripartire d’accapo. La Roma deve provare a fermare questa caduta libera dando equilibrio ad una stagione che potrebbe addirittura peggiorare”.

Torna Claudio Ranieri a Roma, quali insidie può portare ad Antonio Conte e quante difficoltà ci sono in una sfida contro un esordio sulla panchina? “Per chi affronta un cambio di allenatore è sempre difficile, perché c’è questo costume che si pensi a quanto un cambio allenatore possa portare punti. Ranieri proverà a dare equilibrio e a rendere questa squadra più coesa. Sicuramente non è una classifica da Roma. Se il Napoli fa la partita riuscirà a prevalere, perché è più forte, probabilmente si giocherà su questo punto perché la Roma cercherà di non prenderle”.

Come giudichi la stagione del Napoli di Antonio Conte? “Direi fin qui una stagione superlativa, nessuno poteva pensare che a questo punto la classifica potesse essere migliore. La scelta di Conte è il profilo che la dirigenza voleva dare a questa squadra, un aspetto vincente per poter primeggiare sperando che il Napoli non diventi vittima di se stessa, ma credo che quest’anno non ci sia questo rischio e vedo gli azzurri davvero con grandi prospettive”.