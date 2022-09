Ex dir. Figc: "Vi spiego perché Mancini sta convocando Zerbin"

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Antonello Valentini, ex dirigente FIGC

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Antonello Valentini, ex dirigente FIGC: “La Nazionale? Ti rimane nel cuore e spero sia così per tutti. Ho visto una reazione di orgoglio, anche se niente farà recuperare alla mancata qualificazione al Mondiale. Quando si invocava all’esonero di Mancini, io mi chiedevo se avesse ancora la voglia e l’entusiasmo per portare avanti la Nazionale. Ha dimostrato di avere ancora tanta voglia. Questa squadra e questi ragazzi hanno dimostrato che si può sopperire alla qualità con la grande voglia di vincere. Io credo che una grande squadra come deve tornare ad essere l’Italia, deve saper fare tutto. In questo discorso rientra anche il problema del modulo, però nella sostanza Mancini ci ha dimostrato di saper vedere bene le partite dalla panchina, così come ieri sera che è stato molto bravo nei cambi dei giocatori. Sta dimostrando anche di avere feeling con i propri calciatori.

La Nations League? È servita ad evitare e soppiantare delle amichevoli inutili e anche faticose da organizzare. Ha anche il merito di dare qualche vantaggio a chi va avanti. Germania, Inghilterra e Francia non hanno fatto una grandissima figura in queste due settimane.

L’Under 21 italiana? Ci sono ottimi profili che stanno crescendo. Mancini sta dando un po’ d’esempio in questo perché ha chiamato Cancellieri e Zerbin".