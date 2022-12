Ex dir. Tuttosport: “Ennesima vicenda dopo Calciopoli, altra vergogna per i tifosi juventini!”

Paolo De Paola, giornalista ed ex direttore del Corriere dello Sport e di Tuttosport, ha commentato ai microfoni di Sportitalia le ultime vicende in casa Juventus

Paolo De Paola, giornalista ed ex direttore del Corriere dello Sport e di Tuttosport, ha commentato ai microfoni di Sportitalia le ultime vicende in casa Juventus: “In questi ultimi anni, soprattutto gli ultimi 16 anni che sono seguiti a Calciopoli, da parte della Juventus non c’è stato un passo perché anche le ultime dichiarazioni di John Elkann mi dispiacciono per quello che sostengono. “Torneremo a vincere” non ha nessun senso. Ormai la Juventus da 16 anni è nell’occhio di un ciclone che riguarda e spacca l’Italia in due tra chi odia la Juve e chi la ama. Ed è un odio sportivo che ha radici profonde proprio in quello che viene percepito come senso di ingiustizia. Allora io mi domando e lo domando proprio a John Elkann, all’ingegnere, se è mai possibile che in questi anni non si sia fatto nulla per creare una sorta di comitato etico all’interno della Juventus che vagli tutte le situazioni, tutti gli uomini e tutte le operazioni all’insegna della trasparenza e della correttezza in modo da far capire che la Juventus deve essere l’ultima società a poter fare determinate cose.