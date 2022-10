Ex dir. Tuttosport: “L'unico dubbio su questo Napoli è la tenuta di Spalletti"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Paolo De Paola, giornalista ed ex direttore del Corriere dello Sport e di Tuttosport

TuttoNapoli.net

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Paolo De Paola, giornalista ed ex direttore del Corriere dello Sport e di Tuttosport: "Questo turno di Champions ha completato il quadro delle italiane. La vera sorpresa è l'Inter, mentre il Napoli è l'affermazione inaspettata. Sul Milan sospendo il giudizio, mentre la Juventus è la delusione atroce. Tornando agli azzurri, nessuno si aspettava numeri e prestazioni simili. Questa squadra sta facendo impressione all'Europa: il calcio italiano in questo momento ha la bandiera del Napoli. E' un orgoglio per la città e per i tifosi.

L'unico dubbio su questo Napoli è la tenuta di Spalletti, per capire se avrà o no il suo calo fisiologico. Di certo, questo è un anno diverso. Poi lui è un allenatore manager che non guarda in faccia a nessuno e questo è un grande merito. Spalletti non fa sconti a Totti, a Icardi o a Mertens. E nello spogliatoio serve un allenatore che giudichi i fatti.

Quanto vale Kvaratskhelia? Almeno 6-7 volte in più a quanto pagato e mi tengo basso... Almeno 65-70 milioni di euro li vale tutti. Ha tutto: fisico, destro e sinistro... È mostruoso. E guardate Spalletti: lo tiene con le briglie dritte, senza lasciarlo mai andare. Lui è anche uno disciplinato e con la testa sulle spalle".