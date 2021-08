Ex direttore Tuttosport: "Se si arrivasse a una rottura non sarebbe colpa di Insigne"

Paolo De Paola, ex direttore di Tuttosport, ha parlato della questione legata a Lorenzo Insigne nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "Tutto ciò che accade al Napoli, nel bene e nel male, succede perché lo vuole Aurelio De Laurentiis. Se dovesse arrivare la rottura con Insigne, non sarebbe colpa di Insigne. Il Napoli sta giocando a scacchi con il calciatore e il suo agente. Ma secondo me è ancora presto, non ci sono i presupposti per fasciare la testa, né per sfasciarsela".