Ex ds Barça: "Napoli ha un vantaggio, in Champions può farcela! Su Todibo..."

Ariedo Braida, ex direttore sportivo del Barcellona, ha parlato del ritorno degli ottavi di finale che si terrà ad agosto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli non Gattuso si è rimesso in pista alla grande, Rino ha trasmesso i suoi valori alla squadra. A Barcellona avranno altre motivazioni i giocatori del Napoli. Ci sarà Messi, un giocatore fuori dal mondo, ma senza pubblico il Barça ha un handicap. Tutto è possibile. Todibo? La crescita di un giocatore dipende da tante variabili: dalla sua testa, dall'intorno, dalla società, da tante cose. Si vedrà giorno per giorno".