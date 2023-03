Ex ds Fiorentina incorona Kvara: “Un fenomeno! È un futuro candidato al Pallone d’Oro”

Carlos Freitas, ex direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb.



Quanto vale Kvaratskhelia?

“È un futuro candidato al Pallone d’Oro. Stiamo parlando di un fenomeno, ha avuto un impatto devastante. Da solo può risolvere le partite”.

Kvaratskhelia e Osimhen: in estate potrebbero arrivare delle offerte.

“Sono calciatori molto forti, come Kim. Non mi aspetto cessioni, ma voglia di continuare il progetto. E occhio: il Napoli può dire la sua anche in Champions”.