Ex ds Matera: “Pochi credevano in Di Lorenzo. Occhio a Folorunsho, ha potenzialità"

L’ex direttore sportivo di Matera e Virtus Francavilla Mariano Fernandez intervistato da Tuttoc.com ha parlato della crescita di Giovanni Di Lorenzo, terzino del Napoli e dell’Italia: “È sempre difficile immaginare che carriera potrà avere un ragazzo, in più lui ha raggiunto livelli altissimi. E pensare che dopo il fallimento della Reggiana arrivò da svincolato a Matera, si vedeva che aveva potenziale fisico e superiore agli altri, ma in quel momento in pochi credevano in lui perché passava da under a over. Io ho visto un giocatore interessante, a prescindere da questo. Poi il resto l’ha fatto lui: è cresciuto, ha fatto una carriera importante. Penso che oggi non si possa discutere”.

Ha lanciato tanti giovani in carriera. Qualcuno che secondo lei possa seguirne le orme?

“È sempre difficile da dire. Secondo me Folorunsho (Michael, centrocampista classe ’98 oggi in prestito al Pordenone dal Napoli, ndr) ha potenzialità importanti. Ma anche Giannotti (Pasquale, centrocampista classe ’99 del Crotone, ndr), o Castorani (Manuele, centrocampista classe ’99 dell’Ascoli, ndr). Le qualità ci sono, poi nella carriera di un calciatore subentrano tanti elementi come la mentalità, la continuità, la possibilità di potersi esprimere al meglio. Questo penso sia fondamentale, sono ragazzi che hanno qualità per poter fare un’ottima carriera”.

A proposito di talenti, l’anno scorso è esploso Lucca. Ora se ne parla in ottica nazionale. Tre ragazzi del girone C di Serie C che le piacciono?

“Come primo nome dico Joseph Ekuban, un ragazzo del 2000 che ho portato a Francavilla: ha avuto un brutto infortunio ma ora sta avendo continuità, con delle prestazioni molto importanti. Ha qualità fisiche e tecniche per poter fare campionati di categorie superiori, in altri anni magari non ha avuto sufficiente continuità. Poi Andrea Adorante del Messina: chi lo conosce sa che è un giocatore che ha qualità importantissime, sia a livello tecnico che di movimento, in area è un bomber e lo sta dimostrando in Sicilia. E infine non posso non citare Luca Moro: il Padova, che magari aveva altre ambizioni, ha avuto l’intelligenza di farlo andare a Catania. Lì sta dimostrando qualità tecniche, fisiche e mentali: è un ragazzo che dà la sensazione di essere molto maturo e questa è una cosa che trasmette sul campo”.