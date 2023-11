Ex ds Napoli Primavera: “Gaetano? Ora deve fare un altro step per farsi vedere”

Aladino Valoti, ex direttore sportivo del Napoli Primavera, è intervenuto ai microfoni di TVPlay

Aladino Valoti, ex direttore sportivo del Napoli Primavera, è intervenuto ai microfoni di TVPlay: “Gaetano? Quando ero al Napoli era già alla Cremonese a fare esperienza fuori. In ogni caso aveva già maturato delle esperienze positive, il Napoli ha pensato di poterlo portare dentro proprio per una questione di rosa a livello numerico, per il fatto che era un giocatore cresciuto nel settore giovanile e perché aveva raccolto determinati numeri che potevano dare delle garanzie.

Ovvio che dopo bisogna riuscire a ritagliarsi lo spazio e la competitività si alza in queste squadre però penso che quello che è stato un percorso di successo fatto dal Napoli. Ora è questione di riuscire a fare un altro step per farsi vedere”.