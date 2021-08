Ex ds Palermo: "Se Emerson Palmieri torna da Spalletti è un bene per entrambi"

Manuel Gerolin, direttore sportivo del Palermo ai tempi in cui vi giocava Emerson Palmieri, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Emerson era arrivato nella Roma molto giovane e ha trovato subito la fiducia di Spalletti. Se quest'ultimo lo richiede e l'ottiene sarebbe un bene per tutti e due. Io ho avuto Emerson Palmieri per alcuni mesi al Palermo ed è il classico terzino sinistro brasiliano, capace di offendere bene, con un piede delicato".