Ex Ministro Salute: "Con nuovo modus operandi fattibile tornare a giocare a giugno"

Beatrice Lorenzin, ex Ministro della salute, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione 'Radio Goal' in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Se si riescono a mettere in pista delle regole precise e un sistema certo di monitoraggio degli attori in campo, potrebbe essere fattibile tornare a giocare a giugno. Ipotizzando che abbiamo già raggiunto una fase di fine del virus, qualora le squadre fossero controllate uomo ad uomo, con un sistema di distanziamento e di controllo, potrebbe essere anche una maniera per sviluppare un nuovo modus operandi".