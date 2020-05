Ex Ministro Salute: "Spadafora segue indicazioni Comitato Scientifico, tutti vogliono ripartenza calcio"

Beatrice Lorenzin, ex ministro della salute, ha parlato della possibile ripartenza del calcio ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "È importante far ripartire economicamente il Paese: ci giochiamo il futuro in questa Fase 2. Fino a terapia o vaccino, dovremo vivere a “virus circolante”, in particolare nei mesi autunnali. I sacrifici non sono stati inutili:ci siamo organizzati e attrezzati. Dobbiamo correggere gli aspetti del sistema che non hanno funzionato e ristrutturare il sistema sanitario. La spesa in sanità non deve essere intesa come un costo ma come un investimento. Il calcio? L’obiettivo è ripartire in sicurezza e tutti vogliono farlo. Il Ministro Spadafora? Segue le indicazioni dei Comitati Scientifici. Si procederà per gadi, ma si arriverá alla riapertura anche di questo sport”.