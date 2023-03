Ex prep. portieri: "Meret ha tutto per mettere in discussione la titolarità di Donnarumma"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Luciano Tarallo, ex preparatore dei portieri del Napoli:

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Luciano Tarallo, ex preparatore dei portieri del Napoli: "Il segreto del calcio sta nel clima sereno e tranquillo che Spalletti è riuscito a creare in questo Napoli. Benché ne dicano, Luciano è un grande leader. Non serve un trofeo per essere talentuoso o vincente, Spalletti lo dimostra.

Meret? La sua rinascita è stato un percorso difficile e lungo. Ha scavato in sé stesso, aiutato da dei maestri al suo fianco. Il mister voleva un altro portiere, ma poi è stato il primo ad aiutarlo quando la società lo ha confermato. Alex non aveva nulla da dimostrare, doveva solo avere un po' di continuità in più. L'esperienza è un luogo comune, serviva solo avere più vissuto in campo.