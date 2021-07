Ex pres. Figc: "Italia, vittoria meritata. Inghilterra? Ci vuole classe nei ko"

A Radio Marte nella trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Giancarlo Abete, ex presidente FIGC: “Europeo? Vittoria meritata, importante, al termine di una competizione in cui abbiamo dimostrato di essere all’altezza delle big se non superiori. Recuperare la partita dopo 2′ e avere la capacità di ottenere il risultato ai rigori è stato importante, anche perché ai rigori abbiamo una tradizione alternante. Ci sono i Mondiali 2006 ma anche la finale dei Mondiali 1994 oppure le eliminazioni del 1990, 1998 e 2008. Finale beffarda del 2000? Situazione particolare, siamo stati vittime del Golden Gol che soltanto in quell’occasione fu operativo nelle manifestazioni ufficiali. Questa è stata una gioia meritata.

Cosa manca a questa Nazionale per diventare perfetta? Le squadre perfette non ci sono. I valori si sono molto livellati. La stessa Spagna nel girone eliminatorio ha fatto 2 pareggi e una vittoria e poi due pareggi prima della nostra gara, finita sempre ai rigori. La differenza l’ha fatta il gruppo.

Atteggiamento dei giocatori inglesi? Brutta abitudine quella di togliersi la medaglia dal collo. Si capisce la rabbia ma non è una bella azione perché manifesta la non accettazione della sconfitta. Non è stato bello, così come la non attesa del pubblico durante la premiazione. Facile dimostrare grandezza quando tutto va bene, bisogna avere classe e qualità anche quando le cose non vanno bene.

Cosa significa questa vittoria per il calcio italiano? Messaggio di speranza e fiducia non solo per lo sport ma anche per il Paese. Agli Europei hanno fatto bene giocatori che non avevano avuto un campionato facile, Mancini ha colto il meglio da tutti”.