Ex pres. FIGC Tavecchio: "La questione sui diritti tv va risolta prima possibile, serve accordo sui criteri di riparto"

Carlo Tavecchio, l’ex presidente della FIGC, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. “Il nostro sistema calcistico professionistico è in grande difficoltà. Il panorama economico delle società di Serie A è fatto da problemi irrisolvibili, soprattutto se non si trova una soluzione sui diritti televisivi. E' mancata una pressione politica da parte del mondo del calcio nei confronti del Governo. Non è solo Sanremo l'Italia. Non ci è previsto nulla nel Recovery Fund sul mondo del calcio. Assemblea di Lega? Il sistema è legato ad umori, passioni, interventi, che riverberano anche dal punto di vista della gestione. Ogni settimana c'è un problema inconsciamente. Il mondo del calcio è legato ai rapporti umani e sociali e non sarà mai facile. La questione sui diritti televisivi deve essere risolta quanto prima possibile. Devono trovare un accordo soprattutto sui criteri di riparto".