Ex pres. Inter: "Mazzarri simile a Spalletti! Spero faccia bene, ma dopo domenica"

Ernesto Pellegrini, ex presidente dell’Inter, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Il non essere polemico ha sempre fatto parte del mio carattere, non mi è mai piaciuto attaccare terzi e preferisco tacere. De Laurentiis? Negli ultimi anni ha rinforzato la squadra, la gente pensava si fosse indebolita invece prese giocatori validi ed interessanti. Spalletti è un allenatore che stimo moltissimo, sono contento che guidi la nazionale e lui è stato bravo a tenere una squadra unita l’anno scorso. Il Napoli era forte, quest’anno è andata come si sa, ma la squadra forte rimane e darà del filo da torcere all’Inter e non solo.

Mazzarri? Quando era all’Inter mi piaceva, è una persona seria, un grande lavoratore ed aveva un buon rapporto coi calciatori. Può essere l’uomo giusto a Napoli, somiglia molto a Spalletti. Mi auguro che faccia benissimo, ma dopo la gara di domenica con l’Inter (scherza ndr.)”.