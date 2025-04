Ex pres. Torino: "Domenica sarà dura, i granata hanno un grande pregio"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Attilio Romero, ex presidente del Torino: “Non vedo un Napoli al 100%, ma non è facile vincere contro le squadre di bassa classifica in questa parte di stagione. Conte nonostante le assenze ha una difesa di ferro e ha un McTominay davvero decisivo. Vanno fatti i complimenti a chi l’ha preso, sta surrogando l’assenza e il peso di Kvaratskhelia. Il Napoli arriva comunque benissimo alla sfida col Torino.

Spareggio Scudetto Napoli-Inter? Ricordo lo spareggio del ’64 tra Bologna e Inter, dove i nerazzurri persero 2-0 contro un Bologna molto raffazzonato tra infortuni e assenze in attacco. L’Inter quell’anno vinse la Champions, chissà che non possa ricapitare anche ora con lo Scudetto al Napoli. Conte senza coppe ha avuto pochi intralci finora e arriva a queste ultime 5 partite con un calendario più abbordabile. Il Torino sarà un avversario molto difficile per il Napoli, nonostante gli ultimi risultati siano stati poco brillanti. Ha però grande organizzazione e Vanoli è un allenatore che vende cara la pelle. E giocando senza alcun obiettivo di stagione, può giocarsela al Maradona senza troppe pressioni. Il rinvio del Toro può dare qualche vantaggio al Napoli, visto che avrà solo tre giorni per recuperare. È un piccolo handicap rispetto agli azzurri che stanno preparando la gara con calma. Assenza Buongiorno? Una bella notizia per il Toro (ride ndr)… Il Napoli ha già tanti giocatori forti, uno in meno fa comodo ai granata”.