Ex pres. Torino: "Juve e Inter devono solo imparare dalla gestione del Napoli di ADL"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Attilio Romero, ex presidente del Torino

TuttoNapoli.net

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Attilio Romero, ex presidente del Torino: "Il Napoli rappresenta il meglio in Europa, ora come ora. Mi fa molto piacere quello che sta raccogliendo la formazione azzurra, per la mia storia ne sono molto affezionato. De Laurentiis sta facendo cose straordinarie, così come ha fatto in qualsiasi delle sue attività imprenditoriali. Merito suo e di Giuntoli, che ho conosciuto. Il DS azzurro ha messo su una squadra davvero straordinaria, nonostante un impiego di risorse finanziarie non elevatissime.