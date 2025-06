Ex team manager Anderlecht: "De Bruyne ancora fortissimo, sposta gli equilibri"

“L’arrivo di De Bruyne sarà molto importante per il calcio italiano e costituisce un grosso valore aggiunto per il Napoli. Non si badi all’età, Kevin – ha detto il dirigente ex Anderlecht Vincenzo Sollitto a Radio Marte nel corso di 'Marte Sport Live' - è ancora fortissimo e sposta gli equilibri. Il mercato del Napoli sarà sicuramente importante, votato anche alla quantità oltre che alla qualità, dal momento che occorre allungare la rosa per affrontare le varie competizioni. Conte fa bene a puntare ancora su Lukaku però secondo me il Napoli è giusto che acquisti un attaccante pari a Big Rom e in alternativa a lui, perché l’età inizia a farsi sentire”.

