Rai, Paganini: "So che Leao piace anche al Napoli, ma con Allegri può fare il salto definitivo"

Paolo Paganini, giornalista Rai, ha parlato del futuro di Rafa Leao ai microfoni di MilanNews.it: "Ci sono sirene forti del Bayern ma non solo, so che piace anche al Napoli. È un grande giocatore, non è continuo ma credo che con Allegri potrebbe fare il salto di qualità definitivo. Quindi spero che possa rimanere".

