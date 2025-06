Garlando: "Mi aspetto un Napoli più dominante, viste le altre è in pole per lo scudetto"

vedi letture

Luigi Garlando, giornalista della Gazzetta dello Sport, ha parlato così ai microfoni di Radio Napoli Centrale: “Mi piacerebbe Gattuso alla guida della Nazionale. Serve un allenatore dal carattere forte che risvegli l’animo per la maglia della Nazionale. Ha anche più esperienza di Cannavaro e De Rossi. Gattuso ha comunque avuto esperienze importanti. Questa Nazionale ha bisogno del cuore di Rino.

De Bruyne può dare assolutamente una grossa mano al Napoli, perché Conte sa benissimo che per rivincere lo scudetto c’è il bisogno di più qualità. Il Napoli è in pole position per lo scudetto, visto che le altre non hanno certezze.

Milan senza coppe? Non so se Allegri riesca a dare le certezze che Conte ha dato al Napoli. Quella è una grande incognita, che Allegri tornerà? Quello dei primi cinque anni alla Juve o quello degli ultimi tre anni. Il Milan è una bella costruzione. L’unico giocatore buono dell’anno scorso, ovvero Reijnders, l’hanno venduto.

Mi aspetto un Napoli più dominante, aumentando il controllo di gioco. Il Napoli ha bisogno di un attaccante davvero forte. Lukaku è stato determinante, ma ha dimostrato di non essere più quello visto a Milano”.