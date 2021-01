Ex vice Ancelotti: "Lozano era stato preso con consapevolezza"

Giorgio Ciaschini, storico collaboratore di Carlo Ancelotti, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Kiss Kiss Napoli: “Problema di filtro in mezzo al campo? Il Napoli è nato per giocare col 4-3-3. Credo che Fabian Ruiz con un centrocampo a due abbia un po’ di difficoltà, con i tre a centrocampo invece si può avere una maggiore copertura. In difesa ha pesato molto l’assenza di Koulibaly. Anche le assenze di Osimhen e Mertens sono importanti per l’equilibrio.

Lozano? Il giocatore è sicuramente valido, in passato aveva sempre fatto bene. L’anno scorso era stato preso con consapevolezza, ora dopo un periodo di adattamento sta esprimendo tutte le sue qualità”.