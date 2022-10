Ex vice pres. Palermo: “I tifosi si tengano stretto ADL, è tra i pochi appassionati in Italia”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Guglielmo Micciché, ex vicepresidente del Palermo

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Guglielmo Micciché, ex vicepresidente del Palermo: "Fermo restando che Dybala sia un grandissimo, lo dicono i numeri, ma il Napoli è una macchina perfetta. E senza l'arrivo dell'argentino, gli azzurri stanno dimostrando di essere una squadra incredibile. Il Napoli lo lascerei così com'è, non lo cambierei di una virgola: è perfetta! Di certo con Dybala il Napoli non è che sarebbe peggiorato con lui in squadra... Ma chi togli dal campo in questo momento? È una squadra spettacolare.

Belotti? Sono molto affezionato lui, ha fatto la storia del Palermo. Ha lasciato il Toro convinto per trovare maggiori soddisfazioni e ha seguito la Roma. I giallorossi di Mourinho sono, insieme al Napoli, una delle squadre più divertenti da seguire.

Il Napoli ad oggi è l'unico modello di calcio sostenibile nel 2022, per business e progetto tecnico. È giusto che la società venga gestita in maniera aziendale, in un periodo dove ci sono pochi in Italia come De Laurentiis. Le altre squadre sono in mano a fondi stranieri e sono tutti indebitati. Anche il 'mio' Palermo è passato in mano ad un gruppo inglese di cui si sa ancora molto poco. Per me, i tifosi del Napoli dovrebbero tenersi stretto De Laurentiis: è tra i pochi presidenti appassionati nel calcio italiano".