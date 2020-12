Ex vice pres. Palermo: "Stavamo per vendere Dybala al Napoli, l'agente spinse per la Juve..."

Guglielmo Miccichè, ex vice presidente del Palermo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi su temi di casa azzurra: "Gattuso è stato anche nostro allenatore, una persona fantastica, lo ricordo come uno degli allenatori più per bene e gentili del mio Palermo. Emerson Palmieri? Mi sembra un giocatore eccellente, quelli che attaccano e difendono bene sono pochissimi. Se il Napoli dovesse concludere Emerson sdarebbe un grande acquisto, è un ragazzo bravissimo e gran lavoratore. E' un professionista serio.

Dybala? Con Zamparini stavamo già per venderlo al Napoli. Ma il procuratore spinse per la Juventus e alla fine andó a Torino. Gli consiglierei di lasciare la Juve ed andare al Napoli! E' la piazza ideale per lui, molto simile a quello di Palermo, sarebbe un colpo per lui e per la squadra azzurra".