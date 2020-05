Eziolino Capuano: "Se il calcio non riparte sarà un dramma per i prossimi 4 anni"

L'allenatore dell'Avellino Eziolino Capuano ha parlato a Canale 21 alla trasmissione Super Sport: "Ho perso qualsiasi speranza per la nostra ripresa, ma penso che la Serie A possa ripartire. Il protocollo è complicato e forse poco applicabile in B, ma in A si può fare e con tanti sacrifici si può ripartire. Il calcio è un'azienda, se le altre sono partite allora è giusto riparta anche il campionato. Se non riparte, sarà un dramma per i prossimi 3-4 anni".