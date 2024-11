F. Inzaghi mette Conte davanti al fratello: "Scudetto? Napoli favorito per tre motivi"

Filippo Inzaghi, allenatore del Pisa e fratello di Simone tecnico dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport parlando della corsa scudetto in Serie A: "Quest’anno la lotta al vertice è davvero equilibrata. Il Napoli ha un vantaggio perché, oltre ad avere una squadra fortissima e un grande allenatore, non gioca le coppe europee. Ovviamente ci sono le solite rivali come Inter e Juventus, ma potrebbe esserci anche una sorpresa come l’Atalanta che può giocarsi lo Scudetto sfruttando anche una tifoseria che può dare una spinta in più".