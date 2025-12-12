Napoli noioso? Del Genio: "Contro le ultime tre big no! E guardate pure le altre..."

Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto nel corso di '4-4-2', trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli: "Conte ricerca delle strade veloci per arrivare al risultato. E' un allenatore che pratica un calcio meno spettacolare, ma comunque efficace. E l'ha dimostrato nel corso di questo filotto di cinque vittorie consecutive.

Napoli noioso? Non credo che vi siate annoiati contro Atalanta, Roma e Juventus. E poi vi direi di guardare anche le altre squadre perché anche i competitor hanno difficoltà e hanno fatto partite brutte. Le altre big sono squadre con grandi potenzialità, ma comunque hanno palesato delle difficoltà".