Fabbroni: "Difesa non più impenetrabile, Conte chiederà almeno due gol di vantaggio"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio - 3° Tempo' è intervenuto il giornalista Mario Fabbroni: “La lotta per lo scudetto ha uno sparti acque, che ovviamente è quello della sosta. Questo spartiacque consentirà di fare tutte le valutazioni tattiche in vista della fine del campionato. Non credo che a Venezia vedremo un Napoli diverso dalle ultime uscite. Se qualcuno potrà rientrare dall’infortunio potrebbe partire dalla panchina. Ma penso che queste soluzioni oggi sono solo alternative.

Mi aspetto un Napoli con un piano tattico chiaro: Conte chiederà almeno un paio di gol di vantaggio, perché oggi la difesa non è più impenetrabile, per poi provare a gestire. Credo che l’allenatore vorrebbe restare almeno per una domenica più tranquillo, anche perché poi la sera ci sarà questo Atalanta-Inter estremamente interessante, dove vedrei di ottimo occhio un pareggio. Sarebbe ora di vedere a Venezia una di quelle goleade che fino ad ora non ci sono state”.