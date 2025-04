Fabbroni: "La vittoria con l’Empoli può donare nuove forze per un filotto di vittorie"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di un 'Calcio alla Radio – Terzo Tempo' è intervenuto il giornalista Mario Fabbroni: “Il Napoli ha piazzato i suoi colpi con un McTominay straripante e un Lukaku che ha fatto la sua miglior partita da quando è a Napoli. Se oggi ha gli stessi gol di Lautaro Martinez significa qualcosa. Abbiamo visto un Napoli continuo: mi aspettavo un Empoli aggressivo nella prima parte di gara. Lukaku è stato bravissimo ad aggirare quella pressione, e quel momento ha indicato che l’equilibrio si era ormai rotto.

Insisto col dire che è necessario vincere le prossime 6 partite, soprattutto perché il calendario presenta sfide contro squadre che potrebbero non avere una particolare acredine. Rispetto alle montagne russe che l’Inter dovrà affrontare il Napoli ha la possibilità di andare dritto per la sua strada con una serie di risultati positivi. La vittoria contro l’Empoli può convincere i giocatori che una continuità di successi può dare la forza giusta per fare questo filotto di sette vittorie. Secondo me è l’unico elemento decisivo per provare a vincere lo scudetto”.