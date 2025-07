Fabbroni: "Lucca bloccato dal Napoli, ma c'è una notizia su Nunez"

Mario Fabbroni ha parlato così a ‘Radio Napoli Centrale’: “Conte non sarà pienamente soddisfatto, ma sarà contento. Il Napoli, infatti, è l’unica squadra così avanti in sede di calciomercato. Conte, sono certo, dirà che non è il favorito e che, oltre a Juventus, Inter e Milan, nessuna squadra ha vinto due volte consecutive il campionato e questa è la verità.

Conte getterà tantissima acqua sul fuoco, perché in molti credono che il quinto scudetto sia una cosa già fatta. Anche perché la Champions tirerà fuori tantissime energie. Il prossimo anno, di fatto, sarà il più difficile per la sua carriera. Il Napoli, alzando la quota abbonati, arriverebbe subito a 40 mila abbonati. Lucca è stato bloccato dal Napoli, anche se l’ipotesi Nunez è ancora aperta. Mentre la voce su Kean la vedo difficile. Le trattative più vicine ad essere chiuse sono quelle di Beukema e Lang. Visti gli arrivi credo che Raspadori potrebbe andare via”.