Fabbroni: "Napoli da trasferta temibile, con l'Atalanta un aspetto può fare la differenza"

vedi letture

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio - 3° Tempo' è intervenuto il giornalista Mario Fabbroni: “Il Napoli da trasferta è molto temibile. L’arma in più è quella di Conte, che non vorrà perdere entrambe le partita contro l’Atalanta. Il Napoli ha una difesa migliore di quella dell’Atalanta, e questo aspetto può fare la differenza. Ci sono una serie di congiunture favorevoli al Napoli, come il pareggio dell’Inter. E sinceramente non penso che l’Atalanta abbia delle vere ambizioni da scudetto.

Recupero di Retegui? Può incidere molto, avrei preferito una squadra senza veri punti di riferimento in attacco. Con la Juve ha tolto le castagne dal fuoco”.