Fabbroni: "Per il Napoli ormai conta poco il bel gioco, ora l'obiettivo è un altro"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di un 'Calcio alla Radio – Terzo Tempo' è intervenuto il giornalista Mario Fabbroni: “Dopo la gara di Monza gli interrogativi sono parecchio. Ma credo che a un mese e qualche giorno dalla fine del campionato ormai conta poco il bel gioco. Il gol di McTominay conta molto e ora è tutto nelle mani del Napoli. Gli azzurri sanno che se le vincono tutte arriveranno quantomeno allo spareggio, e sarebbe un inedito affascinante. Ora l’obiettivo è vincere a ogni costo”.

