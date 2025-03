Fabbroni sicuro: "Non credo a una 'gita' in laguna, Conte sta martellando i giocatori"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di un Calcio alla Radio- Terzo Tempo è intervenuto il giornalista Mario Fabbroni: "Conte ha parlato molte volte del secondo tempo di Como, citandolo spesso. Questo ci fa capire con quale asfissiante martellamento sta lavorando con i giocatori. Non credo minimamente al pericolo di una sorta di "gita" in Laguna. Marianucci? È un'operazione che mi convince fortemente, anche se non dovesse rimanere a Napoli e andare a farsi le ossa altrove. Sono operazioni in stile Real Madrid, che vanno fatte.

Settore giovanile? Sarebbe importante pescare ragazzi come Marianucci dai propri giovani, e questo rimane un tallone d'Achille del club azzurro. Oggi è già tardi ormai, bisognerebbe intervenire in maniera sistematica. È vero anche che società che hanno grossi centri sportivi hanno l'abitudine di comprare giovani, sia per la prima squadra che per la primavera. Il Milan di Berlusconi e l'Atalanta hanno posto le basi per la loro crescita proprio dai settori giovanili. La Next Gen? Se i giovani valgono non devono essere confinati in una sorta di recinto. Mi lascia un po' permesso il fatto che le seconde squadre siano confinate in Serie C. Gara alle 12.30? Statisticamente il fattore c'è stato. Qualche problema il Napoli lo ha avuto. Se gli azzurri continuano a prendere gol non avranno certezza di vittoria".