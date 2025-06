Fabbroni su Bonny: "A Parma non ha rubato l'occhio, ma vicino a Lukaku può crescere tanto"

“DE BRUYNE DEVE GIOCARE DAVANTI. BONNY PUO’ CRESCERE CON LUKAKU”

Il giornalista Mario Fabbroni ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di ‘Radio Napoli Centrale’: "Lobotka? Considerando sia la clausola di 25 milioni e la sua età, di fatto, Lobotka potrebbe anche andare via, soprattutto se non fosse tranquillo nel restare a Napoli. Si parla dell’ipotesi Atletico Madrid. Poi, anche se ha già Gilmour, il Napoli dovrebbe trovare un giocatore che garantisca quello che fa Lobotka.

De Bruyne? Lo immagino giocare avanti. Mi piacerebbe molto vederlo lì. De Bruyne deve fornire assist e segnare, deve essere quel cervello nel reparto offensivo. Anche se per reggere questa costruzione, di fatto, devi avere un centrocampo fisico, soprattutto se dovessi giocare con il 4-2-3-1. Uno già lo hai, McTominay, ti serve il sostituto di Anguissa, sempre se quest’ultimo dovesse andare via. Anche se uno di questi due centrocampisti dovrebbero essere più bloccati. Ndoye mi convince, mi piace come giocatore.

Bonny? Ha avuto un’annata un po’ particolare, non ha rubato l’occhio ma è riuscito a cavarsela. Ma, anche qui, che giudizio dai su un giocatore che ha giocato in una squadra altalenante come il Parma, che si è salvato nell’ultima giornata. Bonny può comunque crescere tanto vicino a Lukaku”.