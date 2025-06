Saelemaekers su De Bruyne: "Futuro? Se resta in Europa è un bene anche per il Belgio"

Alexis Saelemaekers, altro belga trapiantato in Serie A, che ha giocato l'ultima stagione in prestito alla Roma, ha commentato dal ritiro della nazionale le notizie sul futuro del compagno De Bruyne che è ad un passo dal Napoli. "Credo sia importante per lui fare la scelta giusta - ha spiegato martedì dal ritiro - sia a livello familiare che sportivo. Ma è chiaro che, se sceglie un club competitivo, potrà restare ad alti livelli ancora a lungo. E questo può fare solo bene anche al Belgio".

