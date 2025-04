Fabbroni sul futuro di Conte: “Se c’è davvero un pericolo, è solo la Juventus"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di un 'Calcio alla Radio – Terzo Tempo' è intervenuto il giornalista Mario Fabbroni: “Paratici al Milan? Non credo sia un effetto scatenante sulle decisioni di Conte. Devo essere sincero, Oriali al Milan non ce lo vedo proprio. Penso che qualcosa ancora del vecchio calcio che amiamo resiste.

E poi mi chiedo se a Conte conviene andare in una squadra che probabilmente non farà nessuna coppa europea, o forse la Conference. Un altro anno a rifondare in una società che ha un monte debitorio piuttosto importante. Se c’è davvero un pericolo per me è solo la Juventus".