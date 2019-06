Fabian difende Sarri: "Se la Juve è il meglio per lui è giusto che vada"

Maurizio Sarri è a un passo dalla Juventus e a Napoli la notizia non è stata presa nel migliore dei modi, per quanto fatto insieme fino ad un anno fa. Non l'ha mai incontrato in azzurro Fabian Ruiz, arrivato solo dopo l'arrivo del tecnico toscano. Ma il centrocampista viene interpellato comunque sulla vicenda da La Gazzetta dello Sport:



"A Napoli ne parlano tutti, ma nel calcio siamo professionisti e ognuno prende la decisione che ritiene più opportuna e conveniente. Se Sarri pensa che per lui sia positivo andare alla Juve io non posso dire nulla. Poi è chiaro che per quello che ha fatto a Napoli da noi i tifosi ci possano restare male ed essere contrari. Però alla fine uno dev’essere professionale e scegliere il meglio per la propria carriera. Se questo per Sarri significa andare alla Juve ci deve andare"



