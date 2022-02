Fabian e il sogno scudetto: "Non riesco nemmeno a immaginare cosa accadrebbe in città"

Lunga intervista di Fabian Ruiz sulle pagine di AS, col centrocampista del Napoli che si sofferma tra le altre cose anche sulla corsa scudetto: "Sappiamo che è difficile, ma siamo una grande squadra e possiamo restare lassù fino alla fine, lo dimostrano i numeri. Ho vinto un titolo a Napoli, la Coppa 2020, e ci lasciò un sapore agrodolce per non aver potuto festeggiarla con la nostra gente a causa del covid. Non riesco nemmeno a immaginare cosa accadrebbe se riuscissimo a realizzare il sogno… La città lo merita. Notiamo il suo sostegno non solo allo stadio, che è normale, ma anche nel quotidiano, per strada, ovunque".

Qui per l'intervista integrale