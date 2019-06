Fabiàn glissa: "Futuro? La cosa più importante adesso è la finale..."

Dopo la vittoria per 4-1 contro la Francia, ha parlato in zona mista Fabian Ruiz, centrocampista del Napoli e della Spagna Under 21. "Abbiamo imparato molto dalla sconfitta con l’Italia, è dalle sconfitte che si impara. Il mio futuro? Voglio concentrarmi sulla finale, che è la cosa più importante in questo momento".

Sul post Europeo. "Dopo vorrò riposarmi, è stato un anno lungo, per ora voglio concentrarmi sulla nazionale e provare a vincere questo trofeo. Dove andrò dopo? In spiaggia, speriamo con la Coppa".