Fabian promette: "Il prossimo anno lotteremo per lo scudetto! Quella parata di Alisson..."

Per la terza volta negli ultimi anni chi batte il Napoli in Champions League alla fine trionfa. Il Liverpool è solo l'ultimo caso e addirittura gli azzurri stavano per eliminarlo. Fabian ripensa a quella partita di Anfield e parla di questo e di obiettivi a La Gazzetta dello Sport.



Il Liverpool campione d’Europa. Quanto ha ripensato alla parata di Alisson su Milik al 92’ a Anfield? "Tanto! Abbiamo fatto un gran girone, abbiamo battuto i futuri campioni e siamo rimasti fuori per un dettaglio, un vero peccato. Detto questo penso che il Liverpool per ciò che fatto vedere in tutto l’anno abbia meritato di vincere la competizione. Per quanto ci riguarda spero che il prossimo anno in Europa possiamo avere un pochino più di fortuna. In campionato l’anno scorso il Napoli era stato vicino alla Juve, quest’anno meno. Stiamo crescendo e penso che saremo in grado lottare fino alla fine per lo scudetto".



