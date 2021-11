Fabian resta in panchina a Mosca, Spalletti: "Ha avuto un piccolo problema fisico"

Nel corso della conferenza stampa al termine di Spartak Mosca-Napoli 2-1, il tecnico azzurro Luciano Spalletti ha così commentato l'assenza in campo di Fabian Ruiz, centrocampista spagnolo che ha assistito all'intero match dalla panchina: "Non ho potuto mettere Fabiàn perché ha avuto un piccolo problema, l'avrei messo a rischio per domenica. Così evitiamo che vengano fuori nuovi casi, non l'ho messo perché aveva un problema. Poteva giocare una quindicina di minuti ma l'avrei messo a rischio".