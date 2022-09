Fabian ringrazia Ancelotti: “Ha scommesso su di me e dato fiducia in un club come il Napoli"

Fabian Ruiz non dimentica Carlo Ancelotti e il periodo trascorso insieme a Napoli.

Fabian Ruiz non dimentica Carlo Ancelotti e il periodo trascorso insieme a Napoli. Il centrocampista del Paris Saint-Germain ha dichiarato ad Amazon Prime: "Ha scommesso su di me, avevo 22 anni e venivo dal Betis. Mi ha dato fiducia in un club grande come il Napoli e mi ha fatto giocare in Champions League, per me era un sogno. Gli sono grato per la fiducia che mi ha dato".

L'esordio col PSG: "Un momento unico, in casa con i nostri tifosi. Ho sostituito un giocatore come Verratti, che è uno dei migliori centrocampisti del mondo".