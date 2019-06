Fabian ringrazia Ancelotti: "Mi ha aiutato e s'è fidato di me, è stato fondamentale"

Dopo un anno di Napoli ha già attirato gli occhi dei grandi club, Fabian Ruiz, che è una delle più belle rivelazioni della stagione. Dal ritiro della Spagna il centrocampista azzurro ha parlato del suo rapporto con Ancelotti: "Allenarsi con lui è bellissimo, per me è stato fondamentale nell'ambientamento. All'inizio avevo un po' di difficoltà e lui si è totalmente fidato di me, di questo gli sono molto grado. Albiol? Anche lui mi ha aiutato a capire gli altri, soprattutto all'inizio".



