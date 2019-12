Fabio Cannavaro: "Insigne paga la sua napoletanità, ha più responsabilità"

A Super Sport 21, programma in onda su Canale 21, è intervenuto Fabio Cannavaro, presente al museo di Pietrarsa per l'evento "Dreaming Napoli - Gala Charity Night", organizzato dalla Fondazione Cannavaro-Ferrara: "Da tifosi del Napoli è brutto vedere il Napoli in questa situazione, ma sono fiducioso. Conosco bene Gattuso, non ha paura del lavoro e ha la grinta giusta per uscire da questa situazione. Insigne? È un campione ma purtroppo paga la sua napoletanità. Giocare a Napoli da napoletani non è facile, comporta più responsabilità, per lui come per tanti altri".