Fabio Cannavaro: "Napoli può battere chiunque, anche in Champions. Merito della programmazione"

L'allenatore Fabio Cannavaro è stato intervistato da Rai Sport sullo stato del calcio italiano: "Siamo l'Italia, un paese sempre ben rappresentato al Mondiale e non esserci andati mi ha fatto stare male. Ma il problema non lo scopriamo ora, ce lo portiamo dietro da anni senza riuscire a risolverlo".

Mancini dice che i giovani ci sono e a mancare è il coraggio?

"Se un ragazzo è bravo gioca, al di là dell'età. Certo, non a 15-16 anni da titolare, ma chi è bravo ha sempre giocato. Gli allenatori fa gli interessi della squadra e del gruppo, in questo periodo magari ci sono meno giovani da mettere".

L'Europa può farci sorridere?

"Un turno positivo non significa nulla, nel nostro calcio ci sono ritmi bassi e troppe pause. Certo, abbiamo squadre che in questo momento vanno benissimo come il Napoli, che oggi può battere chiunque. Quello però non è figlio del campionato ma della programmazione che stanno portando avanti".