Faggiano contro Marotta: "Perché dicono che Conte parla per strategia? Quelle cose le pensa!"

Daniele Faggiano, attuale direttore sportivo del Catania, ha parlato Radio Serie A soffermandosi su alcuni degli allenatori con cui ha lavorato in carriera, a cominciare da Antonio Conte: "Mi dispiace sentire delle interviste o delle dichiarazioni di qualcuno che ha giocato a calcio che dice che Conte dice le cose perché deve dirle. No, Conte dice le cose che pensa, anzi forse a volte dovrebbe pensare di più e starsi zitto. Strategia? Lui è arrivato adesso, lavora in una determinata maniera per entrare anche nella testa dei giocatori.

Antonio è minuzioso su situazioni anche extra campo, sa che ci vuole del tempo. Mi ricordo al Siena, i primi giorni che era arrivato, i giocatori un po' si lamentavano, mi dicevano 'Ci avete portato un generale'. Quando se n'è andato ci sono stati dei calciatori che tifavano Milan fin da piccoli e che dopo che Conte era andato alla Juventus, speravano che vincesse la Juve. Quando lui dice che l'Atalanta è una squadra forte e poi in effetti vince a Napoli, lui lo dice con criterio, non perché si deve giustificare. L'Atalanta è una squadra importante in Italia e in Europa e può dire la sua fino alla fine in campionato".